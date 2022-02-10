AK Parti'li Kıvırcık Alaşehir'de esnaf ziyareti yaptı, vatandaşla buluştu

AK Parti'li Kıvırcık, Alaşehir'de parti teşkilatı tarafından karşılandı. Parti lokalinde AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel'den sorun ve talepleri dinleyen Kıvırcık, "Yapılan başvuruları yakından takip ediyorum. Yol konusunu daha yeni görüştük, bu konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Planlaması yapıldı ve en kısa sürede bunu çözeceğiz, sözünü aldık. Uluderbent mahallemize de 112 Acil Servis ekibi kurulması ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Manisa'mızda üzümün en kalitelisi, en iyisi yetiştirilmesi için ihtisas fakültesi kurma çabamız var. Gençlerimiz için ileride önü açık olan bir branş olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım teknolojileri, tarım makineleri, gen mühendisliği gibi değişik alanlarda ziraatla birleştirebileceğimiz geniş bir konsept olarak, daha geniş açıdan değerlendiriyoruz. YÖK ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah Alaşehir'le özdeşmiş bir üniversite olacak. Sağlık alanında yaptığımız büyük yatırımlar ve gelişmelerden dolayı artık ülkemize termal alanda da yurt dışından tedavi amacıyla gelenler var. Bizim de Alaşehir'de termal tesislerin kurulması için araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

Görüş alışverişinin ardından parti lokalinden ayrılan Kıvırcık, Alaşehir Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere'yi ziyaret etti. Burada da kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi alan AK Parti'li Kıvırcık, daha sonra AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fedai Kozan'a annesinin vefatı sebebiyle, Yeşilyurt Mahallesi eski belediye başkanlarından Veli Doğan'a da babasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretlerinde bulundu. Son olarak ilçe genelinde esnaf ziyaretleri yapan Kıvırcık, vatandaşlarla da bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi.