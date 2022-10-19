AK Parti'li Kıvırcık Kırkağaç'ta esnafı dinledi

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Kırkağaç'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kırkağaç'ta ilk olarak parti binasına gelen AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ı, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Kırkağaç Kadın Kolları Başkanı Nuriye Güldane Aksu ve AK Parti Kırkağaç Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Yaltırık ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Partililerle kısa bir toplantı gerçekleştiren Kıvırcık daha sonra çarşı esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Öner Gürsel, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör ile yönetim kurulu üyeleri Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'yi makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından ise partililer, yeni belediye binası inşaatını gezdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve beraberindekiler son olarak Bakır Mahallesine giderek burada esnaf ziyaretinde bulundu.

Kıvırcık'a Kırkağaç AK Parti İlçe binasında meşhur Kırkağaç Kavunu hediye edildi.