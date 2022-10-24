AK Parti'li Kıvırcık'tan 6'lı masa eleştirisi

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, il yönetimiyle birlikte Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Kıvırcık, meclisin tatil olduğu dönemde vatandaşlarla buluştuklarını belirterek Cumhur İttifakı'na yönelik büyük bir desteğin bulunduğunu söyledi. Kıvırcık, "Biz sahada uzunca bir süredir, meclisin kapandığı temmuz ayından itibaren sadece kendi illerimizde değil, görevlendirildiğimiz farklı illerde sahada vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Manisa'nın 17 ilçesini de bu çerçevede tek tek dolaştık. Vatandaşlarımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na karşı oldukça büyük bir teveccüh söz konusu. Konjonktürel olarak, küresel anlamda yaşadığımız bazı sıkıntılar ile ilgili olarak da çözüm noktasının AK Parti iktidarı, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olduğuna dair bir gerçeklik söz konusu. Bu münasebetle vatandaşlarımızdan önümüzde 7-8 ay sonra gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili olarak istikrarın ve iktidarın devamı noktasında teveccüh görüyoruz” dedi.

Millet İttifakı'nın şu ana kadar bir aday çıkaramamış olmasına da değinen Kıvırcık, “Önümüzdeki seçimlerde de 6'lı masa olarak tabir ettiğimiz Millet İttifakının elle tutulur, gözle görülür bir politika üretmek yerine hala bir cumhurbaşkanı adayı noktasında görüşmelere devam ediyor olmalarını biraz geç kalınmış buluyoruz. Dünyanın çok küreselleşmiş ve çok hızlı büyümeye sahip olduğu durumda çok ani gelişen olaylar karşısında bir duruş sergilemek gerekirken, çok seri hareket etmek ve oyun kurucu olmak gerekirken karar alma noktasında bu kadar sürüncemeye kalmış bir ortak yapının ülkenin idaresi anlamında ne kadar kabiliyet sergileyebileceği konusunda vatandaşlarımızda bir soru işareti söz konusu. Bizim karşılaştığımız sorular ekseriyetle bu konu üzerine. Biz önümüzdeki seçimlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarı kazanacağını şu anda sahadaki tespitlerimizdengörebiliyoruz”