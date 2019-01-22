AK Partili Mersinli'den Başkan Çelik'e tebrik ziyareti

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve yönetimini, Şehzadeler Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, İL Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve yönetimi ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek, Şehzadeler Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilmesi nedeni ile tebrik etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte uzun zamandır siyaset yaptıklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli “Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik, bu davanın liyakatli insanlarından özü sözü bir olan birlikte siyaset yaptığımız bir başkanımız. Geçmiş dönemlerde partimizin farklı birimlerinde görev almış güler yüzlü bir siyaset adamı. Şehzadelerde zor olan bir seçimi kazanarak Şehzadeler kurucu ilçe belediye başkanlığı görevi yaptı. Göreve gelir gelmez ilçede yapılabilecek en güzel hizmetleri yerine getirdi. Ömer Faruk Çelik Başkanımız yapmış olduğu hizmetlerle AK Parti Belediyeciliği anlayışını burada en iyi şekilde göstermiştir. Yaptığı çalışmalarla kendi ismi Belediyecilik hizmetlerinin hep önünde oldu. Biz teşkilat olarak bunu yaptığımız anketlerin tamamında gördük" dedi.

Başkan Çelik'in yeniden aday gösterilmesinin kendilerini mutlu ettiğini sözleyen Mersinli, "31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde yeniden Şehzadeler'de adayımız oldu. Kendisinin başarılı olacağına inanıyoruz. Biz AK Parti İl Başkanlığı olarak Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımız ile birlikte her zaman kendisinin yanındayız. Bilindiği gibi Manisa Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisinin adayını destekleyecek. Bu nokta da Büyükşehir'de aday kendimizinmiş gibi davranıp o şekilde çalışacağız. 11 ilçede AK Parti adaylarımızın kazanması için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Geriye kalan 6 ilçede de yine kendi adaylarımız gibi destek vereceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ile 2002'den bu yana AK Parti'de birlikte görev yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik “Bugüne kadar aynı çizgide birlikteliğimizi hiç bozmadan çalıştık. Rabbimizin takdiri ve Genel Başkanımızın teveccühü ile yeniden Şehzadeler Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildik. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da herkesi kucaklayarak yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri mahcup etmesin inşallah. Bizlere destek olan değerli İl Başkanımız Berk Mersinli'ye, İl kadın Kolları Başkanımıza, İl Gençlik Kolları başkanımıza ve tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza layık olduğu hizmetleri sunabilmektir. Bunun için çabalıyoruz. Ülkemizin menfaati için oluşturulan Cumhur İttifakının yani AK Parti ve MHP'nin adayıyız. Ancak inanıyorum ki başka partilere mensup olan vatandaşlarımızın da gönlünde yer ettik ve onlarında oyunu alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.