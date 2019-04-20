AK Parti'li Mersinli'den Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk ziyaretini Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan'a gerçekleştirdi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. 31 Mart seçimleri sonrası ziyaretlere Manisa Gazeteciler Cemiyetinden başladıklarını belirten Mersinli, Ali Filizkan ve yönetimine görevinde başarılar diledi. Mersinli, “Ali Filizkan, Manisa Gazeteciler Cemiyeti başkanlığında başarılı olacaktır. Teknolojinin de işin içine girmesiyle beraber maddi konuların halledilmesi zor bir mesele oldu. Ama gazeteler ayakta kalmaya çalışıyorlar. Çalışan gazetecileri dernek bünyesinde toplayarak başarılı olmaya çalışıyorlar. Ali başkanım bu işin cefasını çekmiş bir insan, sefası istemeyen bir insandır. Bizler de bu işleri yaparken onların yanındayız” dedi.

Başkan Mersinli, 22 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da Yunusemre Belediyesi'nin bahçesinde bulunan Yunuspark'ta Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geleceklerini kaydederek, 31 Mart'ta yapılan seçimine yönelik değerlendirmede bulunacaklarını söyledi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, ziyaretten dolayı Mersinli'ye teşekkür etti. Basın sektörünün çok zor durumda olduğunu kaydeden Filizkan, bu zorlu süreci atlatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fuat Altun'dan özellikle yazılı basın ve internet haberciliğinin sorunlarının en kısa zamanda çözülmesi konusunda destek beklediklerini vurguladı.

Mersinli'ye ziyarette AK Parti Medya ve Tanıtımdan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat, İl Yönetim Kurulu Üyesi Samet Doğuş eşlik etti.