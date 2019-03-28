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AK Parti'li Mersinli'den Sarıgöl'e doğalgaz müjdesi

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Sarıgöl AK Parti İlçe Teşkilatına yaptığı ziyarette doğalgaz konusunda önemli açıklamalarda bulunarak BOTAŞ’la yaptıkları görüşmeler sonrası Sarıgöl’ün de Gölmarmara, Salihli, Alaşehir ve Kula ilçelerinin boru hattına dahil edildiğini açıkladı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Sarıgöl AK Parti İlçe Teşkilatına yaptığı ziyarette doğalgaz konusunda önemli açıklamalarda bulunarak BOTAŞ'la yaptıkları görüşmeler sonrası Sarıgöl'ün de Gölmarmara, Salihli, Alaşehir ve Kula ilçelerinin boru hattına dahil edildiğini açıkladı.


AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Sarıgöl İlçe Teşkilatına yaptığı ziyarette ilçeye doğalgaz geleceğinin müjdesini verdi. Mersinli burada yaptığı açıklamada, "Gölmarmara, Salihli, Alaşehir ve Kula ilçelerinin doğalgaz boru hattı yapım ihalesi daha önce gerçekleşti. Siz değerli Sarıgöllü vatandaşlarımızın da bir süredir doğalgaz talebi vardı. Şimdi sizlere müjdeyi veriyorum BOTAŞ ile yapılan görüşmeler sonucunda Gölmarmara, Salihli, Alaşehir ve Kula ilçelerinin boru hattına Sarıgöl'ü de dahil ettirdik. Sarıgöl'e hayırlı olsun. İnşallah doğalgaz ile birlikte Sarıgöl rahat bir nefes alacak. Isınmada olduğu gibi, mutfakta tüp gaz yerine pişirmede ve sıcak su kullanımında da olmak üzere bir çok alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ekonomik bir yakıt olan doğalgazın konforunu Sarıgöllü hemşehrilerimiz de yaşayacak. Sarıgöl Ovası Türkiye ekonomisine önemli ölçüde destek vermektedir. Böyle bir ovayı görmezden gelemeyiz. Sarıgöl'e yatırımlarımız devam edecektir." dedi.

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