AK Partili Mersinli'den Volkswagen'nin yatırım açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Volswagen'in Manisa'ya yatırım kararıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, mutlu olduklarını ifade etti.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan ilana göre, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Manisa merkezli şirketin sermayesi, 943,5 milyon TL olarak belirlendi. Şirket otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Volkswagen markasının yatırım kararı için Türkiye'yi seçmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, dünyanın Türkiye'ye olan güveninin de açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Başkan Mersinli, "Volkswagen gibi dev bir firmanın Manisa'ya yatırım kararı almasında büyük emeğe sahip olan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a, AK Parti Manisa Milletvekillerimiz MKYK Üyesi Murat Baybatur'a, Uğur Aydemir'e, İsmail Bilen'e, Semra Kaplan Kıvırcık'a, Mehmet Ali Özkan'a, Tamer Akkal'a, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, Manisa OSB Başkanımız Sait Türek'e, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanınız Sayın Mehmet Yılmaz'a, Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çerçi'ye, Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e diğer partilerimizin Manisa Milletvekillerine, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerine Manisa halkı olarak sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye ekonomisinin yükselerek ilerleme yoluna dahil olan bu projeyi ülke olarak çok istememiz, Alman yatırımcının rotasını Manisa'ya çevirmesinde büyük bir etki göstermiştir. Bu yatırım ülkemize ve şehrimize bayram havası getirmiştir. Bu dev yatırım Manisa'daki tüm sektörlere doping olacaktır. Volkswagen yatırımı Manisa'ya yapılan en büyük yatırımlardan birisi olacaktır. Bu yatırım Manisa ve çevre illeri için büyük bir moral kaynağı da olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerde yapılan bu yatırım kararının ülkemize, milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, yatırımın gerçekleşmesinde var gücüyle hareket eden, ismini sayamadığımız herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.