AK Parti'li Özkan: "Er meydanından kaçacak yer ve bahane aramaları kimseyi şaşırtmamıştır"

AK Parti Manisa Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Özkan, 6'lı masanın “Erdoğan aday olamaz” çıkışıyla ilgili olarak, "2 yıldan bu yana 'geliyor gelmekte olan' masalını anlatan, 'hemen seçim sandığı getirin, Erdoğan'ı sandıkta yeneceğiz' diye bas bas bağıran muhalefetin geldiği nokta 'Erdoğan aday olamaz' olmuştur. Değişik partilerin, farklı gibi gözüken ideolojilerle 6'lı masa etrafında toplanıp, er meydanından kaçacak yer ve bahane aramaları kimseyi şaşırtmamıştır" dedi.

AK Parti'li Mehmet Ali Özkan, 6'lı masanın 'Erdoğan aday olamaz' çıkışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan, “Türkiye ve aziz milletimize dair idealleri olmayan, inandıkları değerleri ayaklar altına alan, ufuksuz, vizyonsuz 6 benzemezin sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sözde devirmek için bir araya geldiği aşikar olmuştur. 9 saatlik görüşmenin ardından Erdoğan'ın aday olması mümkün değildir şeklinde mesnetsiz ve temelsiz bir metni paylaşarak; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçime girmekten korktuklarını ilan etmişlerdir. Oysa hepsi her fırsatta seçim ve sandık çağrısı yapıyorlar, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini söylüyorlardı. Erdoğan'ın adaylığına karşı üçüncü dönem itirazı yapmayacaklarını, Erdoğan'ın bir kere daha cumhurbaşkanı olmasını ancak seçmenin engelleyeceğini, bunu böyle tartışmalı hukuk yollarıyla engellemeyi iyi bir yöntem olarak görmediklerini, Erdoğan'ın hukuken yeniden aday olabilmesi için erken seçim olması, ya da kendisinin ve meclisin feshedilmesi gerektiğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimle gitmesi gerektiğini, seçim kaybetmeden giderse kendince zamanla 'hiçbir zaman kaybetmedim' gibi bir argüman oluşturacağını ve Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini söylüyorlardı. Bu ve buna benzer açıklamaları ortadayken 11'inci kez toplanan 6 benzemezin; kendi ortak adaylarını açıklamak yerine, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın aday olamayacağını söylemeleri sandıktan korkmaktır, yenileceklerinin ilanıdır. 2 yıldan bu yana 'geliyor gelmekte olan' masalını anlatan, 'hemen seçim sandığı getirin, Erdoğan'ı sandıkta yeneceğiz' diye bas bas bağıran muhalefetin geldiği nokta 'Erdoğan aday olamaz' olmuştur. Değişik partilerin, farklı gibi gözüken ideolojilerle 6'lı masa etrafında toplanıp, er meydanından kaçacak yer ve bahane aramaları kimseyi şaşırtmamıştır. Fakat vizyondan, liderlikten, lider karizmasından uzak, bu topraklara, bu millete ait yerli ve milli projeleri, söylemleri olmayanların tarihin önünde ve milletin huzurunda yüzlerini ağartacak hiçbir hayırlı hizmetin içinde yer alamayacakları, bu ülkeye ve bu aziz millete; kaos ve kargaşadan başka verebilecekleri bir şey olmadığı bir kez daha görülmüştür” dedi.