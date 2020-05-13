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AK Parti'lilerden hemşirelere anlamlı ziyaret

AK Parti Kula İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Yavuz Aşkın 12 Mayıs hemşireler günü münasebetiyle görev başındaki hemşireleri ziyaret etti.


Özel gün ve haftalar konusundaki hassasiyete dikkat eden AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, beraberindeki yönetim kurulu üyesi Eyüp Yavuz Aşkın ve Nezahat Zeybek ile birlikte 12 Mayıs Hemşireler Günü münasebetiyle Kula Devlet Hastanesinde görev başındaki hemşireleri ziyaret etti.


Sosyal mesafe kuralına özen göstererek gerçekleştirilen ziyaretten, Başkan Deveci ve Aşkın, hemşirelerin gününü kutladı. Vatandaşların sağlıklı günler yaşayabilmesi için canlarını hiçe sayarak çalışan tüm sağlık personellerine teşekkür eden Başkan Deveci, her koşulda büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutladı.

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