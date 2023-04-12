AK Parti'nin Manisa milletvekili adayları tanıtılacak

Görevine yeni başlayan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Hasan İlkcan Durmaz, partilileri ve Manisalıları 14 Nisan'da Manisa'da yapılacak Milletvekili Aday Tanıtım Töreni'ne davet etti.

Geçtiğimiz ay AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı olmak için görevinden istifa eden Faih Katıöz'ün yerine AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı görevine getirilen Hasan İlkcan Durmaz, yeni yönetimiyle birlikte basın mensuplarıyla Yunuspark'ta iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeği sonrasında açıklama yapan Başkan Durmaz, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde aday gösterilen tüm dava arkadaşlarını tebrik ettiğini belirterek, seçim sürecinin Türkiye'nin İkinci 100 yılı için mihenk taşı olduğunun bilinciyle seçimlere hazırlandıklarını vurguladı.

"8 milletvekili çıkarmayı hedefliyoruz"

Manisa'da 8 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Durmaz, "Manisa'mızı Gazi Meclisimizde temsil edecek olan milletvekillerimiz ve mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız için Yunusemre'mizin 3 kademe teşkilat üyelerinden tutun mahalle ve sandık temsilcilerimize kadar tüm gücümüzle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki; Allah'ın izniyle tüm unsurlarımızla gayretlerimiz sonucu seçimler muvaffakiyetle sonuçlanacak ve 14 Mayıs akşamı bütün ülkemizde sandıkları patlatıp, tüm İslam coğrafyasında zafer çığlıklarına şahit olacağız. Bu zaferle birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı tüm ayrılıklarımızı zenginlik görerek hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Aday tanıtım törenine davet

Seçim sürecinde adaylara başarılar dileyen Başkan Durmaz, "Tüm partililerimizi ve Manisalıları 14 Nisan tarihinde Kültür Merkezi Lale Salon'da yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde AK Parti Manisa Milletvekili Aday Tanıtım Töreni'mize davet ediyorum. Sonuçların Manisalı hemşehrilerimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.