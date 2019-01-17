Akademisyenler hükümlüler için devreye girdi

Hükümlülere yönelik olarak uygulanacak olan konferans, seminer, kurs, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili esasları belirlemek amacıyla oluşturulan protokolün imza törenine; Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Manisa Açık Cezaevi Müdürü Ertuğrul Çelebi ve Manisa Açık Cezaevi Öğretmeni Bayram Ural katıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Ceza İnfaz Kurum Müdürlükleri, protokol kapsamında hükümlülere yönelik olarak yapılacak her türlü sosyal-kültürel faaliyetler ve gerekli çalışmalar için uygun yer tahsis edecek ve imkanlar ölçüsünde gerekli malzemeyi temin edecek. MCBÜ akademik personelinin kuruma giriş ve çıkışlarında gerekli yardım ve kolaylığı sağlayacak. Bu çalışmalara katılacak hükümlüleri, kurumların eğitim ve öğretim birimleri aracılığı ile belirleyecek. Hükümlülerin programlara katılımlarını teşvik edecek. Yapılacak programlar esnasında görevli olarak kuruma gelen kişilerin düzenli ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için gerekli önlemleri alacak. Çalışmaların eğitim ve iyileştirme standartları ile değerler eğitimi programına uygun olarak yürütülmesini sağlayacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise, Ceza İnfaz Kurumlarında belli bir program çerçevesinde yapılacak olan eğitimler ile sosyal-kültürel faaliyetleri organize edecek. Yapılacak sosyal-kültürel faaliyetlerin konusuna göre eğitmen, moderatör, uzman, çalıştırıcı ve diğer ilgili personeli görevlendirecek. Hükümlülere okuma alışkanlığının kazandırılması için yapılacak çalışmalara destek verecek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2019 yılı ocak ayında ‘Çalışkanlık', şubat ayında ‘Ahlak', mart ayında ‘Çanakkale Ruhu', nisan ayında ‘Sağlıklı Yaşam', mayıs ayında ‘Aile ve Toplum', haziran ayında ‘Empati', temmuz ayında ‘Vatanseverlik', ağustos ayında ‘Başarı', eylül ayında ‘Adalet', ekim ayında ‘Emek', kasım ayında ‘Güven', aralık ayında ise ‘İsraf Etmemek' ile ilgili sosyal ve kültürel etkinlikler yapacak.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ile MCBÜ Rektörlüğü arasında imzalanan eğitim ve işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, “Bu işbirliği protokolünün hayırlı olmasını dilerim. Protokol ile Ceza İnfaz Kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutukluların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması, geliştirilmesi, yeni bilgi, beceri ve meslek kazandırılması amaçlanmaktadır. Bunların sağlanması için başta ‘Değerler Eğitimi' olmak üzere çeşitli konularda konferans, seminer, meslek edindirme ve bağımlılıkla mücadele etkinlikleri, şiir sunumları, tiyatro, spor ve benzeri etkinlikler yapılacaktır. Amacımız; hükümlü ve tutukluları üretken, faydalı ve toplumla bütünleşmiş olarak sosyal hayata hazırlamaktır” dedi.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi ise, Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak bu protokolün hayata geçirilmesi için her türlü desteği vereceklerini dile getirerek, imzalanan protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.