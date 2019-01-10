Akgedik 2. etapta örnek daire hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte hayata geçirdiği dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında örnek daireler hak sahipleri için hazırlanıyor.

Manisa'da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2. etabında konutlar hızla yükseliyor. Yaklaşık bin 500 konutun yer aldığı projenin yaz ayları sonuna kadar teslim edilmesi planlanırken; hak sak sahiplerinin projeyi yerinde görmesi için hazırlanan örnek daire de tamamlanıyor. Hak sahiplerinin dairelerinin belirleneceği şerefiyeli maliyetli kura çekiminin ardından belirlenecek gün ve saatlerde örnek dairenin gezileceğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2. kurayı da çok yakın bir tarihte çekileceğini belirtti.

Başkan Çerçi açıklamasında, "Akgedik'te yepyeni bir şehir kuruluyor. İlk etabımızda hak sahiplerimiz evlerine taşındı. 2. etabımızda da bloklar hızla yükseliyor. Yaz ayları sonunda hak sahiplerimize teslim etmeyi planladığımız projede hak sahiplerimiz arasında yapılacak şerefiyeli maliyetli kuramızı da çok yakın bir tarihte çekeceğiz. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2. kuranın ardından hak sahiplerimize belirli gün ve saatlerde örnek daireyi gezdireceğiz. Hak sahibimize nasıl bir evde oturacağını göstereceğiz” diye konuştu.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1523 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.