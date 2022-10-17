Akgedik 3. etapta bloklar yükseliyor

Yunusemre Belediyesi'nin, TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi tüm hızıyla devam ederken, projenin 3. etabında da bloklar yükselmeye başladı.

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığı ile hayata geçirdiği dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi hız kesmeden devam ediyor. Projenin 3. etabında bloklar hızla yükseliyor. Bölgede hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Projemizin 3 etabında bloklar yükseliyor. İlk iki etap projemizde yer alan 2 bin 600 konuta yerleşen 10 bine yakın vatandaşımızla birlikte bölgede hayat başladı. Daha önce hak sahibi kuraları çekilen 3. etap projelerimizde 980 konut olacak. Böylece 5 bin 500 konut hedefiyle başladığımız Yunuskent Projemizde 4 bine yakın konutu tamamlamış olacağız. Konutların yanı sıra 1 ilkokul, 1 ortaokul ve burada oturan vatandaşlarımızın talebi olan 1 anaokulunu bu etaplarla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

3. etap projesinde; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 iş yerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokul bulunuyor.