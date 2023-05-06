Akgedik 3. Etap'ta konut belirleme kurası 10 Mayıs'ta yapılacak

Yunusemre Belediyesi'nin TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 3. etabında konut belirleme kuraları 10 Mayıs Çarşamba günü çekilecek. Kura töreni, TOKİ Başkanlığının resmi sosyal medya hesapları üzerinden saat 11.00'de canlı yayınlanacak.

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığı ile hayata geçirdiği dev konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi hız kesmeden devam ediyor. Projenin 3. etabında bloklar hızla yükselirken, konut belirleme kurası 10 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Hak sahipleri saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekilişini TOKİ'nin Facebook, Twitter, YouTube hesaplarından canlı olarak takip edebilecek.

Yunuskent 3. Etap projesinde 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 iş yerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 sınıflı 1 anaokulu, 23 sınıflı 1 ilkokul, 24 sınıflı 1 ortaokul bulunuyor.