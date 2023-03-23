Akgedik Aile Sağlığı Merkezinde sona yaklaşıldı

Yunusemre Belediyesi'nin, Akgedik Yunuskent Toplu Konutları'nda yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için hayata geçirdiği aile sağlığı merkezinde çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Yunusemre Belediyesi'nin 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi ile Akgedik'te bir şehir kuruldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla gerçekleştirilen, 2 bin 600 konut, 2 okul, 3 cami, 2 ticaret merkezi, onlarca iş yeri, oyun parkları ve otoparkın tamamlandığı projede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımlarını kolaylaştırmak amacı ile bölgede inşaatına başlanan aile sağlığı merkezinde sona yaklaşıldı. İş İnsanları Telat Yardımcı ve Halil Yardımcı kardeşler ile Yunusemre Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğünün katkılarıyla yaptırılan Mustafa Yardımcı Aile Sağlığı Merkezi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Çevre düzenlemesinin başladığı projede ilk hasta kabulü için gün sayılıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşların önemli bir ihtiyacının daha karşılanacağını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yunuskent Toplu Konut Projemiz ile vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 5 bin 500 konutluk projemizin 2 bin 600 konutunu vatandaşımıza teslim ettik. Şu an 10 bine yakın vatandaşımız burada ikamet ediyor. Akgedik'te yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetine kavuşması için iş birliği protokolümüzü imzalamıştık. Şimdi de hayırsever iş adamı kardeşlerimiz Telat Yardımcı ve Halil Yardımcı'nın yaptırdığı Mustafa Yardımcı Aile Sağlığı Merkezi'nde sona yaklaştık. Ekiplerimiz de sağlık merkezimizin çevre düzenleme çalışmalarına başlıyor. 3 hekimin görev yapacağı merkez, 260 metrekare alana sahip olacak. Emeği geçen ve geçecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.