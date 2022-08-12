Akgedik Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli törenle atıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde hayırsever iş adamları Talat Yardımcı ve Halil Yardımcı ile Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yunusemre Belediyesinin dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi ile Akgedik'te adeta bir şehir kuruldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla gerçekleştirilen, 2 bin 600 konut, 2 okul, 3 cami, 2 ticaret merkezi, onlarca işyeri, oyun parkları ve otoparkın tamamlandığı proje Türkiye'ye de örnek oldu. Burada yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerini ulaşabilmesi için hayata geçirilen aile sağlığı merkezi için de düğmeye basıldı. Düzenlenen törenle merkezin temeli atıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin ev sahipliğini yaptığı törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, İlçe Kaymakamı Atilla Kantay, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2016 yılında başlayan projede bugün binlerce insanın yaşadığını söyledi. Belediyenin Akgedik'te yaptığı çalışmalara ilişkin de bilgi veren Başkan Çerçi, “Belediye başkanlığımızın ilk yıllarında seçim vaatlerimiz arasında yer alan toplu konut projemizin planlama çalışmaları tamamlanmış, gerekli altyapılar oluşturulmuştu. 2016 yılının Mart ayında temeller kazıldı ve konutların temelleri atılmaya başladı. Uzun ve meşakkatli bir yolun sonunda TOKİ ile ortaklaşa Akgedik bölgemizde başlattığımız Yunuskent Toplu Konut Projemiz ile vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 5 bin 500 konutluk projemizin 2 bin 600 konutunu vatandaşımıza teslim ettik. Şu an 10 bine yakın vatandaşımız burada ikamet ediyor. Belediye olarak Akgedik Mahallesinde 156 adet tapusu olmayan köylümüz hak sahibi olarak gösterilmiş, tespitleri yapılmış ve 50 adet vatandaşımıza yeni tapuları verilmiştir. 52 çöp konteyneri her gün düzenli olarak alınıyor. Ayda 2 defa rutin olarak cami bahçesi ve lavaboları buharlı yıkama aracı ile yıkanıyor. Çöp konteynerlerinin kenarına atılan kaba atıklar çöp taksiyle alınıyor. Talep doğrultusunda ana caddeler süpürge aracı ile süpürülüyor. Bunun yanında spor kulübümüzün düzenlediği yaz spor okulunda onlarca 'Yunuskentli' öğrenci tatillerini en güzel şekilde değerlendiriyor” dedi.

Kısa sürede tamamlanması planlanan aile sağlığı merkezine ilişkin de bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, sözlerini şöyle sürdürdü:“Akgedik'te yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetine kavuşması için işbirliği protokolümüzü imzalamıştık. Şimdi de hayırsever iş insanı kardeşlerimiz Felat Yardımcı ve Halil Yardımcı'nın yaptıracağı Mustafa Yardımcı Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımına başlıyoruz. 3 hekimin görev yapacağı merkez 260 metrekare alana sahip olacak. Emeği geçen ve geçecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum”

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da yaptığı konuşmada hayırseverlerin babaları adına yaptırdığı aile sağlığı merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada, insanların temel ihtiyaçlarının başında sağlık hizmetlerinin yer aldığını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, yapılan aile sağlığı merkezleri ile hastanelerdeki yoğunluğun da rahatladığını belirtti.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.