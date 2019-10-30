Akgedik Yunuskent 2. etapta sona yaklaşılıyor

Mehmet Çerçi, kısa bir süre içerisinde teslim edilmesi planlanan Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında incelemelerde bulundu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin yaklaşık bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sona yaklaşılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Mehmet Çerçi, projenin hangi aşamada olduğu konusunda firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemede Belediye Başkanı Çerçi'ye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve firma yetkilileri eşlik etti. Projeye ilişkin bilgi veren Başkan Çerçi, sürecin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü, Kasım ayı içerisinde okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edileceğini söyledi. Şu anda geçici kabul aşamasında olunduğunu dile getiren Başkan Mehmet Çerçi, “Evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapmak amacıyla yola çıktığımız Akgedik Yunuskent Toplu konut projemizin yaklaşık bin 500 konuttan oluşan 2. etabını da tamamlama aşamasına geldik. 2 kısımdan oluşan projenin ilk kısmında konutlar hazır. Okulumuzu da ara tatilde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmeye hazırlanıyoruz. Bölgede şu anda asfaltlama ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Kuraları çekilen 3. etap için de ihale süreci devam ediyor” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde TOKİ yetkililerini ağırlayacaklarını aktaran Başkan Çerçi, kısa bir süre içerisinde de konutların teslim tarihinin duyurulacağını belirterek “Projemiz de hummalı bir şekilde devam ediyor. TOKİ yetkililerini Kasım ayı içerisinde şehrimizde ağırlayacağız. Onlar da alanda incelemelerde bulunacak. Bu ziyarette ev fiyatları ve sözleşme takvimi belirlenecek. İki kısmın ayrı ayrı ya da birlikte teslim edilmesi de görüşmeler sonrası kararlaştırılacak" diye konuştu.

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 25 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 sağlık merkezi, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.