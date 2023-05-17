Akgedik Yunuskent 3. etabında sözleşme tarihi ertelendi

Yunusemre Belediyesi'nin, TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 3. etabında sözleşme imzalama tarihi ertelendi. TOKİ'den yapılan açıklamada sözleşmelerin 05 Haziran-27 Temmuz 2023 tarihleri arasında imzalanacağı duyuruldu.

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığıyla 50 bin Sosyal Konut Kampanyası dahilinde Akgedik Mahallesi'nde hayata geçirdiği 980 konutluk 3. etap projesinde sözleşme imzalama süreci ertelendi. TOKİ'den yapılan açıklamada 05 Haziran - 27 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Manisa Mesir Şubesi'nde satış sözleşmesi imzalanacağı duyuruldu. Belirlenen tarihler arasında sözleşme imzalayamayan hak sahipleri ise 28 Temmuz - 04 Ağustos tarihleri arasında bankaya başvurabilecek.

3. etap projesinde; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 iş yerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 sınıflı 1 anaokulu, 23 sınıflı 1 ilkokul, 24 sınıflı 1 ortaokul bulunuyor.