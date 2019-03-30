Akgedikliler tapularına kavuştu

Mehmet Çerçi, Akgedik'te tapu sıkıntısı yaşayan vatandaşlara verdiği sözü tuttu. 4.5 yıllık çalışmanın sonunda hak sahibi değer tespiti çalışması tamamlanan vatandaşlara tapuları törenle teslim edildi. Törende konuşan Başkan Çerçi, diğer hak sahiplerinin de yaklaşık 2 ay içerisinde tapularını alabileceğini müjdeledi.

5 bin 500 konut ile Türkiye'nin en büyük toplu konut hamlelerinden birini Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığı ile Akgedik Mahallesinde başlatan Yunusemre Belediyesi, mahallelinin 70 yıllık tapu sıkıntısını da ortadan kaldırdı. Mahalleliye bu sorunu çözme sözünü veren Mehmet Çerçi, 4,5 yıl süren çalışmayı tamamlayarak hak sahiplerine tapularını vermeye başladı. Tapusu çıkan hak sahiplerine mahallede yapılan törenle tapuları teslim edildi.

"Hemen inşaata başlayabilirler"

400 metrekare ve üzeri 4 kata imarlı tapuları hak sahiplerine teslim eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, isteyen vatandaşların inşaatlarına hemen başlayabileceğini müjdeledi. Belediye Başkanı Çerçi hak sahiplerinin tamamına 2 ay içerisinde tapularının teslim edileceğini dile getirerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın sorunlarına yönelik çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın konut ihtiyacını çözmek için Akgedik Mahallemizde toplu konut hamlemizi gerçekleştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizin tapu problemi vardı. Sizleri mağdur etmeyeceğimizin sözünü vermiştim. Bugün bu sözümüzü tuttuk. Bundan sonra en geç iki ay içerisinde kalan tapularımız da dağıtılmış olacak. En küçük tapu alanımız 400 metrekare. Tapularımız 4 kata imarlı. Akgedik Mahalle sakinlerimiz artık çok daha rahat yaşayacak. Vatandaşı için çalışan, vatandaşlarının sorunlarına çözüm bulan ve şehrin geleceğini tasarlayan bir Yunusemre Belediyemiz var. Biz daima sizlerin yanındayız” dedi.

Başkan Çerçi konuşmasının ardından mahalle sakinlerine tapularını teslim etti.