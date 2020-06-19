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Akgedik'te 350 konutun kurası çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde TOKİ’nin başlattığı "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Manisa’nın Yunusemre ilçesinde inşa edilecek 350 konutun kurası Ankara’da çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde TOKİ'nin başlattığı "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde inşa edilecek 350 konutun kurası Ankara'da çekildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle Toplu Konut İdaresinin başlattığı "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde 350 konutun hak sahipliği belirleme kurası çekildi. Proje için 2 bin 456 başvuru yapılmıştı. Projede 245 adet 2+1, 105 de 3+1 konut yer alıyor. Kurada hak sahibi olan vatandaşların listesine TOKİ ve Yunusemre Belediyesi resmi web sitelerinden ulaşılabileceği belirtildi.

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