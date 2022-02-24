Akgedik'te bloklar yükseliyor

Yunusemre Belediyesi'nin, TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi olan 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi sürüyor. Projenin 3. etabında bloklar yükselmeye başlarken; 4. etabın da şantiyesi kuruldu.

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığı ile hayata geçirdiği dev konut hamlesi 5.500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi hız kesmeden devam ediyor. Projenin 3. etabında bloklar yükselmeye başladı. 4. etap da ise şantiye kuruldu. 4 projenin tamamlanması ile bölgede 4 bin konutun yer alacağını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Akgedik, Manisa'nın havası en güzel yerlerinden biri. İlk iki etap projemizde yer alan 2600 konuta yerleşen 10 bine yakın vatandaşımızla birlikte bölgede yaşam başladı. Daha önce hak sahibi kuraları çekilen 3. ve 4. etap projelerimizde bin 346 konut olacak. Böylece 5500 konut hedefiyle başladığımız Yunuskent Projemizde 4000'e yakın konutu tamamlamış olacağız. Konutların yanı sıra 1 ilkokul, 1 ortaokul ve burada oturan vatandaşlarımızın talebi olan 1 anaokulunu bu etaplarla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda kış şartları da göz önünde bulundurularak bölgede çalışmalar sürüyor. 1.5 yıl gibi bir sürede hak sahiplerimize evlerinin teslim edilmesi planlanıyor” diye konuştu.

Akgedik 3. etap projesinde; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 işyerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokul bulunuyor. 4. Etap projesinde ise, 231 adet 2+1, 135 adet 3+1 olmak üzere toplam 366 konut, 16 adet işyeri yer alıyor.