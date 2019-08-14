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Akgül ailesinin acı günü

Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül’ün ayakkabıcı abisi Hüseyin Akgül (78) hayatını kaybetti.

Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül'ün ayakkabıcı abisi Hüseyin Akgül (78) hayatını kaybetti. Hüseyin Akgül'ün cenazesi Hatuniye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Hatuniye Camiinde kılınan cenaze namazına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MESOB Başkanı Hasan Geriter, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cenaze namazını Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur kıldırırken, Başkan Akgül ve yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.


Kılınan cenaze namazının ardından Akgül, Kırtık mezarlığına defnedildi.

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