Akhisar Belediye Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü

Meclis toplantısında 14 gündem maddesi ve 1 önerge yer aldı. Başkan Dutlulu öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı programlarının çok renkli geçtiğini aynı zamanda 6 Eylül Akhisar'ın kurtuluş gününü kutlayarak, Muharrem Ayı'nın hayırlar getirmesini ve oruç tutanların da oruçlarının kabul olması dileklerinde bulundu.

Meclise sunulan önergede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i başkenti Lefkoşa ile kardeş şehir sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yetki verilmesi meclise sunuldu ve oy birliği ile gündeme alınması kabul edildi.

Gündemin birinci maddesinde Akhisar Belediyesi 2020 yılı performans programı yer aldı. Taslağın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

İkinci gündem maddesinde pazar yerleri sergi ücretleri ile Akhisar Belediyesi'ne ait hizmet binası altında bulunan otopark ücretleri ile ilgili komisyon kararı yer aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu kararınca hizmet binası altında yer alan otoparkta 80 aracın yer aldığı ve 10 yerin hizmet araçları için ayrıldığı aylık abonelik ücretinin 200 TL olarak belirlendiği aynı zamanda dış otoparkta engelliler için de araç park yeri ayrılacağı ifade edildi. Komisyondan gelen karar oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan yine Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tüm pazar yerlerindeki haftalık olarak alınan ücretin aylık olarak alınması kararı meclise sunuldu. Başkan Besim Dutlulu, tüm meclis üyelerin ve Pazarcılar Odası başkanının da katılması ile 1 ay daha komisyona havale edilmesini meclise sundu ve oy birliği kabul edildi.

Üçüncü gündem maddesinde ise 2019 mali yılı Katı Atık Yönetim Sistemi (KAYSÜ) tarifesi ile ilgili komisyon kararı yer aldı. Başkan Besim Dutlulu, kent konutlarında 4,84 TL, kırsal konutlarda 2,20 TL, ticarethanelerde 12 TL olduğunu bu fiyatların altında kanunen yapamayacaklarını ifade ederek belirlenen fiyatların diğer ilçe belediye fiyatlarının yarısı olduğunu kaydetti. MHP Meclis üyesi Doğan Ensivri, komisyonca güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek iyi bir rakam çıktığını kaydetti. İYİ Parti Meclis Üyesi Gökhan Köse ise bu konuda belli bir çizgide olduklarını ve bu paranın alınmaması gerektiğini savunarak konu hakkında örnekler verdi. Yapılan ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Dördüncü gündem maddesinde Akhisar Belediyesi 2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan ile ilgili komisyon kararı yer aldı. Kanun Nizam ve Plan Bütçe Komisyonundan oy birliği ile gelen 5 yıllı kapsayan Stratejik Plan meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Beşinci gündem maddesinde mülkiyeti Akhisar Belediyesine ait arsa, tarla ve işyerlerinin satılması ile ilgili komisyon kararı yer aldı. Topluca Mahallesinde muhtarlık binası önündeki arsanın çıkarılması ile meclise sunulan tabloların arsa, tarla ve işyerlerinin satılması oy birliği ile kabul edildi.

Altıncı gündem maddesinde münakale yapılması yer aldı. 2019 yılı gider bütçesinde yeterli olan tertiplerden yetersiz olan tertiplere ödenek aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

Şirket bedelsiz olarak belediyeye devredildi

Yedinci gündem maddesinde hibe yolu ile şirket devir alınması yer aldı. Bu maddeyi ilgilendiren Meclis üyesi Ensar Muştu dışarı alındı. Akhisar Çağlak İnşaat Limited Şirketi'nin bedelsiz olarak belediyeye devir edilmesi meclise sunuldu. Başkan Dutlulu, bu yetkinin sadece belediye başkanında olduğunu ancak şeffaflık açısından meclise taşıdığını kaydederek, bazı hizmetleri yapmak için ve projeleri kolayca yerine getirmek amacıyla bu hiçbir borcu olmayan ve bankada belli bir miktarda parası olan şirketi hibe olarak kabul etmek istediklerini kaydetti. Meclise sunulan hibe oy birliği ile kabul edildi.

Dokuzuncu gündem maddesinde “Türk Kanser Derneği'nin Emzirme ve Bebek Bakım Kabini Projesi” için belediye başkanı ile protokol yapılması hususundan yetki verilmesi yer aldı. Protokol yapılabilmesi için Başkan Besim Dutlulu'yu yetki verilmesi oy birliği kabul edildi. Konunun Akhisar'da bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Dutlulu bunun bir an önce Akhisar'da faaliyete geçmesi gerektiğine deyindi.

10'uncu gündem maddesinde Türk Kızılay Derneği'nin 60 metrekarelik sabit bir kan alma merkezi için yer tahsisi yapılmasına dair talebi yer aldı. Başkan Besim Dutlulu yeni belediye önünde bir nokta bulunması gerektiğini savunarak tam yerin tahsisi için İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

On birinci maddede atıkların oluşumun önlenmesi ve oluşumların ise geri dönüşümle kazanım sağlanması için yer belirleme çalışmalarının yapıldığı ve komisyonca yer belirleme çalışmalarının devam edeceğinden dolayı komisyonda kalması meclise sunuldu. Çevre ve Sağlık Komisyonunda kalması oy birliği ile kabul edildi.

12'nci gündem maddesinde ise mülkiyeti Akhisar Belediyesi'ne ait İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi yapılan Reşatbey Mahallesi 174 sokak 8-10 nolu yerlerin tahsislerinin iptali yer aldı. Söz konusu alanın 112 Acil Sağlık İstasyonu olarak kullanmadığı tespit edildiğinden dolayı binaların tahsisisin geri alınması meclis sunuldu. Akhisar Belediyesince uzun yıllardır atıl durumda bulunan binaları tek tek tespit ettiklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu özellikle Amfi Tiyatro altında yer alan depoların aktif bir şekilde kullanılması sağlandığını ifade etti. Bu sağlık istasyonlarının tahsisinin geri alınması sonucu Sağlık İl Müdürlüğünce dönüş yapıldığını ve yakın zamanda ihaleye çıkacaklarını belirttiğini kaydeden Başkan Dutlulu kısa bir süre daha vermek istediklerini bundan dolayı konunun İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

On üçüncü gündem maddesinde Akhisar merkez Şeyhisa Mahallesi 211 ada 8 parselde bulunan 112,30 metrekarelik binanın Akhisar Belediyesi'nce restorasyonu yapılarak Akhisar Belediyesi'ne şartlı bağışı yer aldı. İsimlerinin yazılması şartı ile hayırseverin Akhisar Belediyesine tescilli binaları restore etmesi için hibenin görülmesi Kanun ve Nizam Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Önerge ile 15. gündem maddesi olarak belirlenen Lefkoşa şehri ile kardeş şehir olunması için Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı alınan sözlerde CHP Grup başkanı Lütfi Akdağ, Doğalgaz ve Tedaş gibi şirketlerin açtığı çukurların kapanması ile ilgili çalışmaların yapılma yetkisi kimde olduğunu öğrenmek istediğini vurguladı. Başkan Besim Dutlulu, Akhisar'da ufak tefek çalışmaları yetkisi olmadığı hale Akhisar Belediyesi olarak yerine getirmeye çalıştıklarını ancak son zamanlarda çok fazla alt yapı çalışması olduğunu bu konuda çalışmaların hızlandırılması konusunda Büyükşehir Belediyesi yetkililerince irtibata geçtiklerini kaydetti. CHP Meclis Üyesi Alper Ayan ise Ticaret Borsası önündeki yolun okullar öncesi acilen yapılması gerektiğini savunarak Büyükşehir yetkililerin bir an önce çalışması gerektiğini kaydetti. Öte yandan bu yolların Büyükehir programında olduğunu kaydeden MHP Meclis üyesi Doğan Ensivri, doğal olarak belediyelerin yaşadığı parasal sıkıntıyı Büyükşehir Belediyesi'nin de yaşadığını kaydetti.

İYİ Parti Meclis Üyesi Gökhan Köse, ağustos ayı sonundaki Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı nedeniyle büyüklerimizi saygı ve minnetle andığını kaydetti. Son zamanlarda Orman yangınlarını başlatan terör örgütlerini lanetlediklerini ifaden eden Köse, her yerde tuvalet ücretsizken Gölet alanında tuvalet neden 1,5 TL olduğunu belirtti. Tuvaletlerde geçmişte yapılan bir ihalenin devam etmesinden dolayı bir şey yapamayacaklarını belirten Başkan Dutlulu bu konuda vatandaşın çok haklı olduğunu çözüm arayacaklarını kaydetti. Gölet alanı içerisindeki futbol sahası yanı ve yel değirmeni yanındaki alanların kafe olarak ihale edildiğini kaydeden Başkan Besim Dutlulu, Gölet alanını daha fazla hareketlendirmek istediklerini belirtti. Gölet alanındaki faal halde bulunan iki kafe ve havuzun ise Ekim ayında ihalesi yapılacağını ifade eden Başkan Besim Dutlulu bu 2 kafe ve havuzun içerisinde bulunan esnafın mağdur olmaması için ihaleyi ekim ayında yaptıklarını vurguladı.

Akhisar'da esnafların çok sıkıntılı olduğunu kaydeden İYİ Parti Meclis Üyesi Nurullah Zağlı, işyeri açma ruhsatında esnafın çok sıkıntı yaşadıklarını, işyeri açacak esnafın Akhisar Belediyesi'ne başvurduğu, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirildiği ardından yine Akhisar'a yönlendirildiği ve zaman kaybı yaşandığını belirtti. Bu konuda belediye tarafından esnaf ile ilgili esnaf masası kurulması gerektiğini savunan Meclis Üyesi Zağlı, bunun yanında esnaflara yönelik etkinlikler düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Bu konuda yapılabilecek çalışmaları başlatacaklarını ifade eden Başkan Dutlulu, bu güzel tespitlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

CHP Meclis Üyesi Burcu Alkın, afetler öncesi öncelikle deprem ile ilgili çalışmaları konusunda bilgi istedi. Başkan Besim Dutlulu bununla ile ilgili çalışmaların devam ettiğini çok yakın zamanda bir eylem planı hazırlayacaklarını kaydetti.

Bir sonraki meclisin yine 1 Ekim 2019 Salı günü saat 16.00'da yapılması kararlaştırıldı.