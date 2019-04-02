Akhisar Belediye Meclisi üyeleri belli oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Millet İttifakı'ndan 19, Cumhur İttifakı'ndan ise 12 üye Akhisar Belediye Meclisinde yer alacak.

131 bin 496 seçmenli Akhisar'da 115 bin 110 seçmen 31 Mart günü sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, 441 sandıkta 5 bin 10 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerden Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Besim Dutlulu, 61 bin 1 oy alarak Akhisar Belediye Başkanı seçildi. Bu sonuçlara göre 16 üye ve 3 kontenjan ile mecliste 19 sandalyeye sahip olan Millet İttifakı'nda kontenjan olarak Ahmet Tınazlı, Hüsniye Burcu Alkın ve Fatma Kocabıyık yer aldı. Belediye meclisinde ise; Lütfi Akdağ, Gökhan Köse, Mustafa Ali Kındıroğlu, Ekrem Kayserili, Ruhan Tatlıdil, İbrahim Emre Ursavaş, Ozan Kıvrak, Sezgin Akkaynak, Şerif Şen, Secaattin Önlü, Yılmaz Akar, Alper Ayan, Ensar Muştu, Nurullah Zağlı, Sema Şenyaşa ve Hüseyin Kuk yer aldı.

Cumhur İttifakı, 12 sandalyede kaldı

Cumhur İttifakı AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Eryüksel ise seçimlerde 46 bin 645 oy aldı. Bu sonuçlara göre, belediye meclisinde; Cemal Gürman, Doğan Ensivri, Mehmet Akaydın, Fikret Türk, Şemsi Okur, Feride Sakarya, İlkay Düztaş, Oya Küçük Nalbant, Halil Öksüz, Ali Rıza Çelik, Ahmet Özkamalı ve Hüseyin Solhan yer alacak.