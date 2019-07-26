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Akhisar Belediye personel yeni sisteme hazır

Akhisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kapsamında oluşturulan yeni e-Belediye hizmeti kapsamında hizmet içi eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de yerel yönetim belge arşivlenmesinde kullanılması öngörülen EBYS aktif olarak kullanılmaya başladı.


Akhisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünde görevli Özgür Koçoğlu tarafından Akhisar Belediyesi'nde kullanılan otomasyonun sisteminin İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemine uyumlu olması için sağlanan yeni e-Belediye sistemi anlatılırken görevli personelin de günün koşullarına uygun yetiştirilmesi sağlandı.


Program sonunda Akhisar Belediye Başkan Vekili İbrahim Emre Ursavaş, eğitimci Özgür Koçoğlu'na katkılarından dolayı plaket takdim ederken eğitim alan tüm personele de başarılar diledi.

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