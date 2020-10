Akhisar Belediyesi 500 günlük hizmetlerini duyurdu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, basın mensupları ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek göreve geldiği ilk 500 günde hayata geçirdiği hizmet ve projelerin tanıtımını yaptı. Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ‘500 Günde Neler Yaptık?' isimli tanıtımda geçen 500 günde hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan tüm Akhisar'ı kucakladıklarını ifaden eden Başkan Besim Dutlulu, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile siyasi parti gözetmeksizin Akhisar'ı, Akhisarlılarla birlikte yönettiklerini dile getirdi.

Belediyenin temel görevleri arasında yer alan alt ve üst yapı hizmetleri, park ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra eğitim, sanat, spor, kültür, sosyal yardımlaşma ve pandemi sürecinde hayata geçirilen hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme yapan Başkan Dutlulu konuşmasında, “2019 yılı Nisan ayından bu yana attığımız her adımda, aldığımız her kararda Akhisar'ın ve Akhisarlıların hizmet ihtiyacına yoğunlaştık. Nerede bir sorun varsa, var gücümüzle çözmeye çalıştık. Amacımız, Akhisar halkının kaynaklarını yine Akhisar halkına harcamak ve Akhisar'ın sorunlarına kalıcı çözümler üretmek oldu. Bu yolculuğa aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Şeffaf, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışını her çalışmamızda ilke edindik. 7'den 70'e herkesin sahiplenebileceği ‘halkın belediyesi' olmak için çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

“Hayallerimizi, halkımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz”

Vatandaşların konforlu bir yaşam sürmesi amacıyla hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Dutlulu, "Yola çıkarken parkları, yolları, sosyal tesisleri, yeşil alanları, hizmet binaları, eğitim alanları, kültür ve sanat etkinlikleri ile 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin konforlu bir yaşam sürdüğü çağdaş ve modern bir şehir hayal ettik. Bu hayallerimizi, sizlerin de desteğiyle her geçen gün gerçekleştirmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, güzel Akhisar'ımızı daha da yaşanabilir modern bir kent olarak gelecek kuşaklarımıza bırakmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisiyle yanınızda olacağım” dedi.

Tanıtıma Akhisarlı basın mensuplarının yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İl Başkanı Semih Balaban ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Umut Çavuş da katıldı.