Akhisar Belediyesi açık hava sinema günleri keyifli geçiyor

Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet'te yeşil alana kurulan minderler üzerinde film izleyen sinemaseverler, yaz akşamlarını farklı bir şekilde değerlendirmenin keyfini yaşıyor. Gölet alanına kurulan sinevizyonda Akhisarlılar çimlerin üzerinde film izleme keyfi yaşadı. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Pazartesi ve Perşembe gecelerine renk katan programda beyazperdeye damga vurmuş filmler gösteriliyor. Dün gece yine Gölet alanını dolduran yüzlerce Akhisarlı 2014 yılı ABD yapımı animasyon komedi-macera filmi gösterildi.

Vatandaşlar böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.