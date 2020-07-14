Akhisar Belediyesi 'Açık Hava Yaz Konserleri' devam ediyor

Açık Hava Yaz Konserlerinin bu haftaki konuğu solist Erkan Arar ve klarnet sanatçısı Samet Pazarcıoğlu, Akhisarlılara müzik dolu bir gece yaşattı.

Dünya genelinde de yaşanan pandemi sürecinde sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak vatandaşlara moral veren Akhisar Belediyesi şimdi ise güvenli mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde başlattığı Açık Hava Konserleri ile halkın beğenisini topladı. Akhisarlı yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerin ikinci hafta programında sahne alan sanatçılar, birbirinden güzel şarkıları ile dinleyicilere güzel anlar yaşattı. Kovid-19 salgınına karşı maske ve güvenli mesafe tedbirlerinin alındığı konser yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dinleyicilere maske dağıttı ve el hijyeni için dezenfeksiyon uygulaması yaptı.

'Güvenli mesafe kalpleri' büyük ilgi gördü

Güvenli mesafe kapsamında renkli ışıkların altında çimlerin üzerine çizilen kalplerin içerisinde tedbirlere uyan Akhisarlılar konserin yaz boyunca devam etmesi dileklerinde bulundu. Vatandaşlar, böyle konserler ile kendilerine moral verdikleri için Akhisar Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.