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Akhisar Belediyesi bisiklet turları başladı

Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü çatısı altında ’Bisikletli şehir Akhisar’ sloganı ile gece bisiklet turları başladı.

Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü çatısı altında 'Bisikletli şehir Akhisar' sloganı ile gece bisiklet turları başladı.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu'nun da katıldığı ilk bisiklet turuna yaklaşık 100 kişi katıldı. Milli Egemenlik Alanı'nda bulunan belediye binası önünde dün akşam saat 21.00'de bir araya gelen bisiklet sürücüleri 1 saat boyunca pedal çevirdi.


Bisiklet konvoyu, Akhisar Belediyesi Trafik Zabıtası ekipleri denetiminde yapılırken, gece bisiklet turlarına katılanlar, siren sesleri eşliğinde Akhisar'ı turladı. Bisiklet sürücüleri mutluluklarını dile getirirken, vatandaşlar da alkışlarıyla bisiklet sürücülerine destek oldu. Bisiklet turlarına katılanlara, trafikte fark edilebilmeleri için özel fosforlu yelekler verildi.


Akhisar'da ‘Sağlıklı yaşam, kolay ulaşım' hedefiyle ve tüm şehirde farkındalığı sağlamak üzere başlattıkları turlarla bisikleti hayatın merkezine alacaklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, “Sağlıklı yaşam, temiz çevre ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bisikletlerimiz ile birlikte şehir turu attık. 7'den 70'e herkesin bisiklet kullandığı Akhisar'ımızda, şehrimizi Bisikletli Şehirler arasına sokarak tüm Türkiye'ye örnek olacağız. Bu turlarımızı her hafta yapmayı planlıyoruz. Katılan herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.


Bisiklet turunun sona ermesiyle Başkan Dutlulu, katılımcılara Akhisar Belediyesi önünde gazoz ikramı yaptı. Hatıra fotoğrafının çekimi ile etkinlik sona erdi.

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