Akhisar Belediyesi Dans Topluluğu kayıtları başladı

Akhisar Belediyesi tarafından oluşturulan Dans Topluluğu Türkiye'nin yedi bölgesinin yöresel halk oyunlarının yanı sıra modern dansların da eğitimini verecek.

Akhisar Belediyesi tarafından oluşturulan dans topluluğunun kayıtları başladı. Akhisar Belediyesi Dans Topluluğu, Türkiye'nin yedi bölgesinin yöresel halk oyunlarının yanı sıra modern dansların da eğitimini verecek. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sanatsal ve kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde kurulan Dans Topluluğu'nda uzman eğitmenler önderliğinde 6-12 yaş çocuklar, 12-18 yaş gençler ve 18 yaş üzeri yetişkin gruplara yedi bölgemizin Türk Halk Oyunlarının yanı sıra Hip-Hop, Vals, Cha-Cha, Zumba, Sırtaki, Flamenko gibi dans kursları da verilecek.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yöresel halk oyunlarını gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulayarak dünya dans kültürlerini Akhisarlılarla buluşturmak istediklerini ifade etti. Dansın, hem spor hem de sanat olarak değerlendirilebileceğini dile getiren Başkan Besim Dutlulu, “Akhisar Belediyesi olarak kurduğumuz Dans Topluluğu ile halkımızı yöresel ve modern dans kültürleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Akhisar'da bahsettiğimiz dansları yapmak isteyen veya yapmakta olan çok sayıda çocuk ve genç olduğunu düşünerek böyle bir girişimde bulunduk. Oluşturacağımız dans topluluğu, ulusal ve uluslararası arenalarda yapılacak yarışmalarda şehrimizi temsil edecek, özel günlerde sahneye koyacakları gösterileri halkımıza sunacaklar. Hem sanat hem de spor olarak değerlendirebileceğimiz dans kurslarına tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.