Akhisar Belediyesi doğal yaşam alanı projesi hayata geçiyor

Proje kapsamında özellikle sokaklardaki başıboş köpeklerin kurulacak olan doğal yaşam alanında bakım ve tedavileri gerçekleştirilecek.

Akhisar Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Gündem maddeleri arasında yer alan ilçedeki başıboş köpekler ile ilgili komisyon kararı üzerine görüşler bildirildi. Kanun ve Nizam Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'nunda kabul edilen sokak köpeklerine doğal yaşam alanı yapılması projesi meclise sunuldu. Projeyle meclisteki siyasi parti grupları görüşlerini dile getirdi. İlk olarak konuşan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da sokak köpekleri ile ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunu, orta yollu güzel bir çözüm bulmak istediklerini ifade ederek, “Komisyonlarımız bu konuda toplantı yaptılar ve bu toplantılara katılma şansına sahip oldum. Kolay bir iş değil, köpek bakım evinin yapılması ve problemli olan köpeklerin burada misafir edilmesi kolay bir proje değil. Biz bunun altından kalkabileceğimizi düşünüyoruz. Bu proje üzerinde gerçekten ortak hareket etmemiz gereken ve gerçekten kolay olmayan bir proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.

MHP grubu meclis üyesi Fikret Türk ise projenin çok başarılı olduğunu ve bu projeyi başlatan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti. Projenin halk ile birlikte yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan MHP Grubu üyesi Doğan Ensivri ise buradaki sahiplenme duygusunun çocuklara da yansıtılması gerektiğini savundu.

Projenin sağlam temellere atıldığına dikkat çeken CHP grubu üyesi Lütfi Akdağ, bu çalışmanın sadece hayvanseverlerin değil hayvanları koruma derneklerinin tüm üyeleri ile birlikte profesyonel ve başarılı bir çalışma olacağını ifade etti.

Güzel bir proje olduğunu ifade eden AK Parti grubu meclis üyesi Oya Küçük Nalbant, projede etaplama yapmak gerektiğini, şu anda birinci etabın hayata geçirildiğini, doğal yaşam alanının daha büyük olması gerektiğini söyledi.

Başkan Besim Dutlulu ise projeye önce 5 bin metrekarelik mera alanda başlayacaklarını daha sonraki etaplarda çalışmalara yapılabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan MHP grubu meclis üyesi Halil Öksüz ise bu proje için Avrupa Birliği desteklemelerinin de proje araştırma grubu oluşturularak, takibi yapılması gerektiğini vurguladı. Görüşlerin ardından ortak iki komisyondan gelen sokak hayvanlarına doğal yaşam alanı kurulması projesi oy birliği ile kabul edildi.

Akhisarspor'un maç başı stat kirası 8 bin 800 TL'den bin TL'ye indirildi

Meclis toplantısında gündem maddeleri arasında yer alan Akhisarspor'un Spor Toto Akhisar Stadı'nı kiralama ücretleri görüşüldü. Akhisarspor'un birinci ligde yer almasından dolayı yeni bir gelir tarifesi belirlendi. Geçen yıl süper lig takımları için maç başına 10 bin TL olan ücretin bu sene Akhisarspor'un süper ligde yer almaması sebebiyle 20 bin TL'ye yükseldiği, sezonluk olarak ise 35 bin TL'den 50 bin TL'ye yükseltildiği bildirildi. Birinci ve ikinci ligde yer alan takımlar için alınacak ücretleri açıklayan Başkan Besim Dutlulu, “Akhisarspor'u kapsayan ücret tarifesini aslında ücretsiz vermeyi planlıyorduk ama ne yazık ki kamu yararına bir kurum olmadığı için ücretsiz vermemiz çok mümkün değil. Bu sebepten dolayı 8 bin 800 TL'imiş. Geçen sene sezonluk ücreti biz cüzzi bir miktar olarak sadece bin TL olarak belirledik. Yani Akhisarspor bin TL karşılığında maç başına kiralamış olacak stadı. Stat, sezonluk olarak sadece Akhisarspor'a kiraya verilebilecek, diğer tüm takımlar maç başına 30 bin TL olarak yükseltildi. Üçüncü ligden gelecek takımlara da 5 bin 500 TL'den, 7 bin TL'ye, sezonluklarda ise 11 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarıldı. Burada fiyatlar söz konusu ancak Akhisarspor'dan başka bir takıma sezonluk olarak kira verilmeyecektir” dedi.

Konuşmaların ardından yeni gelir tarifesi oy birliği ile kabul edildi.

İki tesis Akhisarspor'a yıllık bin TL'ye kiraya verildi

Mülkiyeti Akhisar Belediyesine ait Atatürk Mahallesinde bulunan Karabulut Spor Tesisleri ile Atatürk Mahallesi 424 ada, 56 parselde kayıtlı 2 katlı bina ve önündeki bulunan çim sahanın tahsis edilmesi hususunda Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin talepleri meclise sunuldu. Bu tesislerin daha önceden Akhisarspor'a bedelsiz bir şekilde teklif ettiklerini ifade eden Başkan Dutlulu, “Akhisarspor bizim markamız, bizim kulübümüz. Bizim çocukluğumuzun çok önemli anılarına sahip bir kulüp. Hepimizin de çok ciddi bir gönül bağı mevcut. Bu kulübe bizim belediye olarak elimizden gelen desteği yapmamız ve göstermemiz lazım. Malum eskisi kadar destek olamıyoruz belediyenin mali durumlarından dolayı ama en azından tesisleri, şu anda kullandıkları antrenman yaptıkları ve futbolcuların kaldıkları tesisleri ve stadın yanında bulunan Karabulut sahasını ki burada alt yapı maçları oynanıyor. Bu iki tesisi bizim ücretsiz tahsis etme taahhüdümüz vardı. Tabii ki bu da bize yasal olarak mümkün olmadığı söylendi. Bu yüzden biz de yine sembolik bir ücret olarak 2 tesisi yıllık bin TL'lik kira karşılığı bir senelik tahsis etme konusunda hemfikir olduk” dedi.

Ardından tesislerin 1 yıllığına Akhisarspor'a sembolik olarak bin TL'ye kiralanması oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Dutlulu, Sivas katliamının 26.yılında hayatını kaybedenleri andı

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, oylanan gündem maddelerinin ardından Sivas katliamının 26. yıldönümü sebebiyle bir konuşma yaptı. Dutlulu, "Sivas katliamının 26. yılında orada katledilen aydınlarımızı saygı ve hasretle anıyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun. Ne yazık ki tarihimiz için acı bir leke. İnşallah bir daha böyle günler yaşamamak, çok daha aydınlık güzel günler yaşamamız dileğiyle ” dedi.