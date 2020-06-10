Akhisar Belediyesi Etüt Merkezi hizmete başladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin derslerine ve sınavlara çalışabileceği Akhisar Belediyesi Etüt Merkezi'nin hizmete başladığını duyurdu.

Eğitim alanındaki faaliyetlerine de ara vermeden devam eden Akhisar Belediyesi, genç nesiller için hizmet üretmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geleceği oluşturan gençlerin derslerine çalışabilmesi ve sınavlarda başarı elde edebilmesi için tam kapasiteli Akhisar Belediyesi Etüt Merkezi'nin hizmete başladığını duyurdu.

Etüt Merkezi Akhisar Belediyesi hizmet binası arkasında İnönü Mahallesi 154 sokak üzerinde hizmete girerken hafta içi her gün öğrencilerin hizmetinde olacak.

“Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak genç nesillerimiz ve onların eğitimi her zaman bizim önceliklerimiz arasında olacak” diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, gençlerin ders çalışabilmeleri için uygun ortam oluşturduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Gençlerimizin bilgiye ulaşmalarına, kendilerini geliştirebilmelerine ve sağlıklı bir ortamda derslerine çalışabilmelerine yardımcı olmak için Akhisar Belediyesi Etüt Merkezi'miz hizmete başladı. Merkezimizde gençlerimiz ücretsiz İnternet, bilgisayar ve ders kitaplarından faydalanabilecekler. En güzel yatırımın geleceğimiz olan gençlerimize olan yatırımdır düşüncesiyle eğitim alanındaki hizmetlerimizi de sürdüreceğiz. Akhisar'ımıza hayırlı olsun. Gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar dilerim, biz de onlara bir nebze destek olabilirsek ne mutlu bizlere.”