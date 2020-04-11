Akhisar Belediyesi gün boyu vatandaşların yanında oldu

Akhisar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere 48 saatlik sokağa çıkma yasağının eklenmesi ile birlikte vatandaşların mağdur olmaması için seferberlik ilan etti. Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile oluşturulan özel ekipler çağrı merkezine gelen 425 çağrıya anında karşılık verdi ve vatandaşların ilaç, ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarını giderdi.

Belediye başkanlığı makam araçları da dahil olmak üzere tüm imkanlarını seferber eden Akhisar Belediyesi, sokağa çıkma yasağı süresi boyunca yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini topladı. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile aşılacağını söyleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte daha önceden hazırladığımız Korona virüsle Mücadele Eylem Planı kapsamında çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. Bu süreçte, şehrimizdeki fırınlar ile hemen organize olarak zabıta ekiplerimiz aracılığıyla ekmek dağıtımına başladık. Çözüm Merkezi'mize gelen 425 çağrıya anında yanıt verdik ve vatandaşlarımızın ilaç, ekmek ve diğer temel ihtiyaçlarını karşıladık. Akhisar Belediyesi olarak halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” diye konuştu.