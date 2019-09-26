Akhisar Belediyesi Kitap Günleri başlıyor

Akhisar Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Akhisar Belediyesi Kitap Günleri' 28 Eylül'de başlıyor. 6 Ekim tarihine kadar eski belediye hizmet binası karşısındaki Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk-Belediye Parkı içinde bulunan otopark alanı üzerinde gerçekleştirilecek olan Kitap Günlerinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

40 yayınevi ve 40 yazarın katılacağı Akhisar Belediyesi 1. Kitap Günleri kapsamında duayen yazarların ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katılacağı söyleşilere Akhisar ev sahipliği yapacak. Ayrıca 28 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Kitap ruhu özgürleştirir' etkinliği kapsamında da Suat ve Murat, Hababam Sınıfı oyuncuları, Gönül Erenler, Sunay Akın, İsmail Saymaz, Bilal Sami Gökdemir, Nehir Aydın Gökduman, Mine Sota, Saniye Bencik Kangal, Sunay Akın, Ataol Behramoğlu, Haluk Çetin ve Onur Konuğu Uğur Tuna söyleşiyle imza günü gerçekleştirecek.

28 Eylül'de yazar Saniye Bencik Kangal kitap günleri etkinlik alanında saat 15.00'de Parkiçi Sinema Salonu'nda söyleşi programına katılırken saat 16.00'dan itibaren ise standında imza günü gerçekleştirecek. Ardından saat 16.00'da ünlü yazar Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin, Parkiçi Sinema Salonunda 'Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var' isimli şiir ve müzik dinletisini sunacak, ardından da 17.00'da imza günü gerçekleştirecekler.

Çizer Suat ve Murat 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Çanakkale Destanı isimli anlatı ile Parkiçi Sinema salonunda program gerçekleşecek.

Sunay Akın gösterisi 30 Eylül Pazartesi

Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı, hikaye anlatıcısı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, 30 Eylül Pazartesi ilk olarak saat 16.00'da Kitap Günleri alanı içerisindeki stantta imza günü gerçekleştirecek ve ardından akşam saat 21.00'da ise Parkiçi Sinema Salonu'nda ücretsiz gösteri yapacağı bildirildi. Hababam Sınıfı filminde rol olan oyuncular yine 1-2 Ekim tarihlerinden saat 16.00'de Parkiçi Sinema Salonunda imza ve söyleşi programına katılacak.

Gazeteci Yazar İsmail Saymaz, Akhisar Belediyesi Kitap Günleri kapsamında 3 Ekim Perşembe günü ilk olarak saat 18.00'da Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk - Belediye Parkı içerisinde bulunan Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema salonunda “Şehvetiye Tarikatı” isimli söyleşisi ile Akhisarlıların karşısına çıkacak. Saymaz daha sonra saat 19.00'da kitap günleri etkinlik alanındaki standında imza günü gerçekleştirecek.

Yazar Nehir Aydın Gökduman 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 10.00 ile 17.00 arası eski belediye karşısındaki kurulan kitap günleri etkinlik alanında imza günü gerçekleştirirken saat 17.00'da parkiçi sinema salonunda okuyucularının da katılımı ile söyleşi gerçekleştireceği bildirildi.

3-4 Ekim tarihleri arasında ise yazar Mine Sota saat 10.00 ile 17.00 arasında imza günü gerçekleştirirken saat 15.00'da ise Parkiçi Sinema Salonunda söyleşi programı gerçekleştirecek.