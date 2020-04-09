Akhisar Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile ilçe genelindeki sağlık kuruluşlarında ve sağlık çalışanlarının konakladığı pansiyonlarda sıcak çorba ikramında bulunan Akhisar Belediyesi ekipleri, emeklerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

“Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız”

Yaşanan bu zor günleri dayanışmanın gücüyle birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağına değinen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Korona virüs salgını ile mücadelenin en büyük kahramanları fedakar sağlık çalışanlarımıza, sıcak çorba ikramında bulunduk. Emeklerinden dolayı onlara teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledik. Onlar, halkımızın sağlığı için ailelerinden ve sevdiklerinden uzak bir şekilde gece gündüz çalışıyorlar. Bir nebze de olsa içlerini ısıtabildiysek, destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kalbimiz ve dualarımız onlarla birlikte. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu zor günlerde Akhisar Belediyesi'nin sürekli yanlarında olduğunu ifade eden sağlık çalışanları, desteklerinden dolayı Başkan Besim Dutlulu ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.