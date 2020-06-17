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Akhisar Belediyesi, sınav öncesinde okulları dezenfekte etti

Akhisar Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçe genelinde sınava girilecek okullarda dezenfekte çalışması başlattı.


Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde korona virüse karşı mücadele etmeye devam ettiklerini vurgulayarak, “20 Haziran'da gerçekleşecek sınav öncesinde okullarımızı dezenfekte ederek öğrencilerimiz için hazır hale getirdik. Halkımızın sağlığı bizim önceliklerimiz arasında. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.



17 okul dezenfekte edildi


Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran ayında yapılacak. Yaklaşan sınav takvimi öncesinde, sınavların yapılacağı okullar Akhisar Belediyesi tarafından dezenfekte ediliyor.


Kent genelinde korona virüse karşı etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi, yaklaşan sınav öncesinde öğrencilerin sağlığı için okullarda dezenfekte işlemi yaptı. Gerçekleştirilen çalışma ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların minimum seviyeye indirilmesi amaçlanıyor. Ekipler, okullarda, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masa ve sıralar ile okul lavabolarını tek tek steril hale getirerek çalışmaları biten sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapattı.

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