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Akhisar Belediyesi, sosyal medyanın lideri oldu

Manisa’nın en büyük sosyal medya platformu olarak sosyal medyada anlık paylaşımlar yapan Manisa Anlık isimli sayfada yapılan ’Sosyal Medyayı En İyi Kullanan İlçe Belediyesi’ anketinde, yüzde 62,4’lük oy oranı ile Akhisar Belediyesi birinci sırada yer aldı.

Manisa'nın en büyük sosyal medya platformu olarak sosyal medyada anlık paylaşımlar yapan Manisa Anlık isimli sayfada yapılan 'Sosyal Medyayı En İyi Kullanan İlçe Belediyesi' anketinde, yüzde 62,4'lük oy oranı ile Akhisar Belediyesi birinci sırada yer aldı.


Manisa'nın 17 ilçe belediyesinin yer aldığı ankette dereceye giren belediyeler çeyrek final, yarı final ve finalde karşılaştı. 4 gün süren ankette yaklaşık 15 bin sosyal medya kullanıcısı oy kullandı. Ankette, vatandaşlara sosyal medyayı en iyi kullanan ilçe belediyesi soruldu. Anket sonucunda yüzde 62,4'lük oy oranı ile Akhisar Belediyesi sosyal medyayı en iyi kullanan ilçe belediyesi oldu.

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