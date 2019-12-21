Akhisar Belediyesi tasarruf yaparak ara? filosunu geni?letti

Akhisar Belediye Ba?kan? Besim Dutlulu'nun talimatlar? do?rultusunda Ekim ay? meclis toplant?s?nda al?nan yetki ile ara? kiralama hizmetine son verilerek sat?n alma yoluna gidildi. Belediye b?nyesine al?nan s?f?r ara?larla filosunu geni?leten Akhisar Belediyesi hizmetlerini daha kaliteli ve daha az maliyet ile yapabilecek. Akhisar Belediyesi hizmet binas? ?n?ndeki Milli Egemenlik Meydan?nda ara?lar?n? kamuoyuna tan?tan Belediye Ba?kan? Besim Dutlulu, ?Akhisar Belediye Ba?kan? olarak g?rev yapt???m s?re boyunca her zaman tasarruftan ve ?effafl?ktan yana olduk. Bug?n de burada ara?lar?m?z?n tan?t?m?n? yapmak i?in bir araya geldik. Bu kapsamda daha ?nceden kiralama hizmeti ile ald???m?z ara?lara ayl?k 116 bin 643 TL kira ?derken, ?u anda ayn? ara?lar? belediyemizin b?nyesine sat?n alma fiyat?m?z ayl?k 66 bin TL'dir. Yap?lan anla?ma sonucunda, 22 adet hizmet arac?n? KDV dahil 2 milyon 329 bin 372 TL'ye belediyemize kazand?rd?k. Ge?mi? d?nemde ?denen ayl?k 116 bin 643 TL olan kiral?k ara? gideri, 2020 senesinde ayl?k 66 bin 18 TL'ye d???rd?k. Buna g?re ayl?k ?deme fark? 50 bin 624 TL olup y?ll?k tasarruf tutar? ise 607 bin 490 TL'dir. Bu kapsamda 48 ay sonucunda 2 milyon 429 bin 963 TL tasarruf yapmam?z?n yan? s?ra, Akhisar halk?n?n hizmetine sunulmak ?zere belediye envanterimize de 22 adet hizmet arac? kazand?rm?? olduk? dedi.

?ehrin her noktas?na e?it hizmet ve an?nda m?dahaleyi ama?lad?klar?n? ifade eden Ba?kan Dutlulu, ?10 tane minivan t?r? caml? hafif ticari ara?, 6 adet geni? kasal? ?ift kabinli kamyonet, 2 adet sulama araz?z?, 2 adet min?b?s, 1 adet hafif ticari ara?, 1 adet sepetli vin?. ?ehrimizin her noktas?na hizmet g?t?recek ara?lar?m?z Akhisar?m?za hay?rl? olsun? diye konu?tu.