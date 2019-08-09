Akhisar Belediyesi'nde hedef, öz sermayeyi arttırmak

Akhisar Belediyesi 2019 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapılan ikinci oturum ile sona erdi. İlk oturumu 6 Ağustos'ta yapılan olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yine Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. İlk olarak plan ve bütçe komisyonundan gelen karar görüşüldü. 2019 yılı mali yılı gelir tarifesinde bulunan A maddesindeki imar planı tadilatı, yenilenebilir enerji santralleri amaçlı imar planı metrekaresinden alınacak ücret komisyondan geçti. Yenilenebilir enerji santralleri amaçlı imar planı tadilat metresi 1.20 TL'den, 4 TL çıkarılması komisyondan geldiği gibi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda Katı Atık Yönetim Sistem Ücretleri (KAYSÜ) gündeme geldi. 2019 yılı Katı Atık Yönetim Sistemi ücret tarifesinin ilçe belediye meclisinden geçtikten sonra Büyükşehir Belediyesi onayından geçirilmek üzere Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığının talebinin olduğu vurgu yapıldı. Konu ile görüşlerini bildiren Başkan Besim Dutlulu, “Katı Atık Yönetim sistem ücretleri tarifesi Büyükşehir Belediyesinden istenen bir belgedir. Bu büyükşehir belediyesini yasal olarak toplamak zorunda olduğu ve daha sonra aldığı ücretin bir kısmını ilçe belediyelere dağıttığı bir sistemdir. Burada böyle bir sıkıntı var, 5 senedir falan bu toplanmamış. Bununla ilgili de sayıştan raporlarında Akhisar Belediyesine devamlı bununla ilgili uyarılar geliyor. Bununla ilgili işlem yapılabilmesi için mutlaka toplanması lazım. Öncelikle zaten biliyorsunuz bir ekonomik kriz var ve bundan dolayı da çok fazla vatandaşımıza yük binmesini istemiyoruz. Ama bunu da yasal olarak yapmamız lazım. Bunun çözüm yeri Akhisar Belediye Meclisi veya Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi değil, bunun çözüm yeri Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Eğer oradan bir kanun geçerse, bunu bu şekilde kurtarabiliriz. O zaman bunu toplamaya biliriz. Ama biz şu anda şunu yapıyoruz; Büyükşehir'den bize gelen bir talep var. Bunun için de plan ve bütçe komisyonuna bunu göndermemiz lazım, onlar da bir tarife belirleyecek. Ben buradaki plan ve bütçe komisyonundaki arkadaşlara şunu rica edeceğim; lütfen Manisa ilçeleri içinde en düşük tarife bedelini belirleyelim. Çünkü ben, arkadaşlarımıza bunun sözünü verdim. Şu anda bizim mevcut olan tarife bedelimiz ortalamanın çok altında” dedi.

Ardından söz alan İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Gökhan Köse, bu madde de belirtilen ücret tarifesinin uygulanmaması yönünde tekliflerini meclise sundu.

MHP Grup Başkanı Doğan Ensivri ise Başkan Dutlulu'nun en düşük tarife uygulamasına destek çıktıklarını kaydetti. AK Parti Grup Başkanı Oya Küçük Nalbant, çok karışık olmasından ziyade daha anlaşılabilir bir liste ile fiyat tarifesinin uygulaması gerektiğini savundu. Alınan sözlerin ardından Katı Atık Yönetim Sistem Ücretleri tarifesi plan ve bütçe komisyonu yanında çevre, sağlık ve imar komisyonlarına sevki oy çokluğu ile kabul edildi.

Akhisar Belediyesine ait 2019 yılı Gelir Tarifesine Hizmet Binası altında bulunan otopark ücretleri tarifesi meclise sunuldu. Daha önceden Akhisarspor'a ait olan ve Akhisar Belediye Başkanlığına geçen kapalı otoparkın ücret tarifesi öncesi mevcut aboneliklerin iptal edileceği ve otoparkta araç sayısının 70'e çıkacağı kaydedildi. Abonelik üzerinden düşünülen otopark işletmesinin gelen teklif üzerine günlük kullanıma açılması da mecliste gündeme geldi. Bu fikrin de değerlendirilmesi gerektiğini savunan Başkan Dutlulu, konunun plan ve bütçe komisyonuna havalesini meclise sundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının gündem maddeleri arasında yer alan mülkiyeti Akhisar Belediyesine ait 33 adet muhtelif mahallede atıl vaziyette bulunan arsa, tarla ve işyeri alarak satışa sunulacak kayıtlı gayrimenkullerin satışına dair açık telif usulü ile satışı hususunda encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Hizmet aracı kiralamasına yönelik gündem maddesinde Başkan Besim Dutlulu, araç kiralamanın maliyetinin yüksek olduğunu bu anlamda araştırılma yapılacağını, öncelikle belediyenin öz sermayesini de yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti. Meclis imar evraklarının kabulü ile son buldu.

Son kapanış konuşmasında Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm Akhisarlıların Kurban Bayramı'nı kutladı.