Akhisar Belediyesi'nde net işçi maaşı 3 bin 300 TL oldu

Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ve belediye işçilerinin de katıldığı ortak basın açıklamasında söz alan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Belediye-İş Sendikamız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bir karara vardık; Akhisar Belediyesi'nde gece gündüz demeden bizlerle birlikte omuz omuza çalışan işçi arkadaşlarımız ile yaptığımız anlaşma sonucu artık belediyemizdeki en düşük işçi maaşı 3.300 TL oldu.

Göreve geldiğimizde, yani yaklaşık 2 yıl önce, 2.300 TL alan emekçi dostlarımız şimdi 3300 TL alacak ve hem şehrimize daha severek hizmet edecek hem de yaşam standartları daha da iyileşecek. Her zaman işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Net yüzde 20.12 zam yapıldı”

Asgari ücret tartışmaları gündeme geldiğinde net bir tavırla işçilerin yanında olacaklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye-İş Sendikası'nın da beklentilerinin üstünde bir rakam açıkladı. Başkan Dutlulu, “Biz zaten daha asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrımızı ortaya koymuştuk; işçilerimizin daha iyi maaşlar alması için adımlar atmıştık. Bu ücretin altında verilecek bir asgari ücret hak değildir demiştik. Tabii ki işçilerimizin sendikal haklarını da önemsiyor ve alacağımız kararlarda her zaman onların mutluluğunu önceliğimiz yapıyoruz. Sendikamızla yaptığımız görüşme sonucunda şu karara vardık: Akhisar Belediyesi'nde 3300 liranın altında kimse maaş almayacak. Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) göre bu rakam daha da artacak. Bu sene en düşük maaş alan 624 arkadaşımıza net yüzde 20,12 zam yapmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye-İş Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ise yaptığı açıklamada, “Bu pandemi döneminde tüm şartları zorlayarak en yüksek seviyede bize katkı sağladığı için işçi arkadaşlarımız ve sendikamız adına Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.