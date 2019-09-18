Akhisar Belediyesi'nden aşure ikramı

Geleneksel hale getirilen organizasyonda aşureler Akhisar Belediyesi Hizmet Binası önünde ikram edildi. Muharrem ayının tüm insanlığa barış getirmesini dileyen Başkan Dutlulu, “Aşure berekettir, paylaşımdır, hoş görüdür, insanlığın ortak kültürel mirasıdır. Muharrem ayında biz de aşuremizi yaptık, Allah kabul etsin. Allah gelenlerden de razı olsun, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun" dedi.

Vatandaşlara yakından ilgi gösteren Başkan Besim Dutlulu, onlarla sohbet ederek sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aşure dağıtımına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, belediye meclis üyelerinin katıldı.