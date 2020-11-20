Akhisar Belediyesi'nden korona virüs tespit merkezine konteyner desteği

Manisa'nın Akhisar ilçesinde artan Covid-19 vakaları sebebiyle harekete geçen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüse karşı hem vatandaşların sağlıklarını korumak hem de pandemi süresince fedakarca çalışan sağlıkçılar için poliklinik olarak kullanılacak 1 adet prefabrik yapıyı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin kullanımına sundu.

Akhisar'da korona virüs ile mücadele devam ediyor. Korona virüse karşı kent genelinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam eden Akhisar Belediyesi, halkın ve sağlık emekçilerinin de sağlığını düşünüyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Hastanesi Başhekimi Erol Karaca ile görüşerek, pandemi süresince sağlıkçıların numune almak için kullanacağı 1 adet prefabrik yapıyı hastanenin kullanımına sundu. Mustafa Kirazoğlu Hastanesi'ni ziyaret eden Başkan Besim Dutlulu, prefabrik yapıyı hastane yönetimine teslim etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Akhisar'da da vaka sayılarının arttığına değinen Başkan Besim Dutlulu, “Vaka sayıları Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de her geçen gün artıyor. Şehrimizde artan Covid-19 vakaları sebebiyle hem halkımızın sağlığını korumak hem de yoğun çalışma temposu içerisinde olan sağlıkçılarımıza yardımcı olmak amacıyla, poliklinik olarak kullanılmak üzere 1 adet prefabrik kabini pandemi süresince kullanmaları için Kirazoğlu Hastanesi'nin kullanımına sunduk. Lütfen bu süreçte kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için tedbirleri elden bırakmayın; maske takmaya, mesafeye ve kalabalık alanlardan uzak durmaya özen gösterelim” ifadelerini kullandı.