Akhisar Belediyesinden şarkılı 'Evde kal' çağrısı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediyenin anons sistemi ile Akhisarlılara seslenerek ‘Evde kal' çağrısı yaptı, ardından “Güzel günler göreceğiz” şarkısını yayınlayarak vatandaşlara moral verdi.

Korona virüs salgınına karşı Akhisar'da etkin bir mücadele ortaya koyan Akhisar Belediyesi, bu kez belediyenin anons sistemi ile vatandaşları uyardı. Sokak ve caddelerdeki vatandaşlara, belediyenin anons sistemi ile ‘Evde kal' çağrısı yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı anonsun ardından Edip Akbayram'ın “Güzel günler göreceğiz” isimli şarkısını da yayınlayarak vatandaşlara moral verdi.

Sosyal medya, reklam ve tanıtım alanlarında, dijital pano, cep telefonu mesajları ve broşürler ile 'Evde kal' çağrılarını sürdüren Akhisar Belediyesi son olarak belediye anons sisteminden şarkılı evde kal çağrısı vatandaşların da büyük beğenisini aldı. Vatandaşlar, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra kendilerine moral verdikleri için Akhisar Belediyesi'ne ve Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

“Bu zor günleri hep birlikte aşacağız"

Başkan Besim Dutlulu, yaptığı anonsta şu ifadelere yer verdi: “Değerli Akhisarlılar. Sizlerden ricam, korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya dek evlerinizde kalmanız ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızdır. Güzel günlere olan umudumuzu, sevgimizi ve inancımızı asla kaybetmedik. Bu zor günleri de hep birlikte mücadele ederek aşacak ve güzel günler göreceğiz. Saygılarımla. Sağlıkla kalın.”