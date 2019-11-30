Akhisar Belediyesinden tarım kooperatiflerine tam destek

Dereköy, Erdelli ve Sindelli mahallelerindeki tarım üreticilerinin kurduğu S.S. Konurca Tarımsal Kalkınma Kooperatifine destek veren Akhisar Belediye Başkanı, kooperatifin Akhisar'a hayırlı olmasını diledi.

Konurca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin genel kuruluna katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'daki en büyük zeytin üreticisi olarak her zaman çiftçilere destek olacağını söyledi. Akhisar zeytininin değerini arttırmak ve zeytin üreticisinin daha çok kazanması için kooperatiflerin hayati öneme sahip olduğunu belirten Başkan Dutlulu, “Akhisar'ımızın eşsiz zeytini ve zeytinyağını marka haline getirmek ve zeytin üreticilerimizin dayanışma içerisinde hareket edebilmeleri için Dereköy, Erdelli ve Sindelli Mahalleleri ortaklığı ile Konurca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kuruluşuna tanıklık ettik. Akhisar'daki en büyük zeytin üreticisi olan Akhisar Belediyesi, tarım üreticilerimizin kurdukları kooperatiflere tam destek vermeye devam edecek. Belediye ve kooperatif iş birliğiyle hem tarım üreticilerimiz kazanacak hem de zeytin ve zeytinyağımızı Türkiye pazarına sokacağız” diye konuştu.

Zor şartlar altında çalışan tarım üreticilerine destek olmak için Akhisar Belediyesi bünyesinde Tarımsal Kalkınma Müdürlüğü kuracaklarını ifade eden Başkan Dutlulu, “Biz göreve gelmeden önce zeytin üreticimize destek olacağımızın, onların kooperatif girişimlerini destekleyeceğimizin sözünü vermiştik. Bu gün sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük işletmelerden ziyade kırsaldaki çiftçimizin kalkınması, ürünlerinden aldıkları verimin artması, evlerine mutlu olarak gidebilmeleri, kısacası çiftçimizin yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çiftçimizin ekonomisine katkı sağlamak için yenilikçi girişimlerde bulunacağız. İnşallah hep beraber çok güzel günler göreceğiz. Akhisar'ımıza hayırlı olsun” dedi.