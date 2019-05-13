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Akhisar Belediyespor yarı finalde

TBL çeyrek final play-off ilk maçında deplasmanda Karesispor’u 73-80 yenen Akhisar Belediyespor evinde rövanş maçını da 86-84 yenerek seriyi 2-0 kazanarak tur atladı ve yarı finale kaldı.

TBL çeyrek final play-off ilk maçında deplasmanda Karesispor'u 73-80 yenen Akhisar Belediyespor evinde rövanş maçını da 86-84 yenerek seriyi 2-0 kazanarak tur atladı ve yarı finale kaldı. İddialı rakibini eleyerek yarı finale yükselen Akhisar, İTÜ Basket ile eşleşti.


Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında konuk ekip üstünlüğü yaşanırken ardından Akhisar Belediyespor oyunda hakimiyetini kurdu ve ilk periyodu 28-20 önde kapattı. İkinci periyotta 19-22 konuk ekip Karesispor üstünlüğü ile geçilirken devre 47-42 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile son buldu. Üçüncü periyotta Akhisar Belediyespor 20-17 üstünlük sağlarken konuk ekip son periyotta 6 sayı fark atsa da Akhisar rakibini 86-84 yenerek yarı finale yükseldi.

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