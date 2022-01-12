Akhisar Camii ve Gençlik Merkezi Protokolü imzalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Hamdi Topbaş tarafından yapılacak olan Akhisar Camii ve Gençlik Merkezi'nin protokolü imzalandı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in katılımıyla Manisa İl Müftülüğü ile hayırsever iş insanı Ahmet Hamdi Topbaş arasında imzalanan Akhisar Camii ve Gençlik Merkezi protokolüne Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve ilgililer katıldı.

Yapılacak olan Akhisar Camii ve Gençlik Merkezinin gençlerin zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Gençlerin zamanlarını daha iyi değerlendirmesi amacıyla yapılacak olan Akhisar Camii ve Gençlik Merkezi içerisinde aşevi ve kütüphane gibi sosyal tesislerde yer alacak.