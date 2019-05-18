Akhisar Gölet'i festivale hazır

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin en eski 2. festivali 560. Çağlak Festivali için Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanında çalışmalar tamamlandı.

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl 560'ıncısı düzenlenecek olan Çağlak Festivali öncesi Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanında çalışmalar tamamlandı. 19-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan festival öncesi standların yarından itibaren açılacak. Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet ve Sağlıklı Yaşam alanında kutlanan festivalin bu yıl ki program Ramazan ayı dolayısıyla sportif etkinlikler ileri ki bir tarihte yapılacak.

Satışları başlayan ve hala devam eden stantlar için belirlenen kira bedelleri, geçmiş dönemlerde düzenlenen festivallerdeki fiyatlara oranla çok daha ucuz olacak şekilde ayarlandı. Ayrıca vatandaşlar için festival alanına ulaşabilmeleri için belirlenecek noktalardan kalkacak servis araçları ile ulaşım hizmeti de verilecek. Vatandaşlar diledikleri gibi rahat bir şekilde Ramazan dolayısıyla geç saatlere kadar açık kalacak stantlarda alışveriş yapma fırsatı bulabilecekler. Sivil toplum kuruluşları da bu noktada Çağlak Festivali'ne destek verecek.