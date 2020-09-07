İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akhisar heyetinden Vali Karadeniz'e ziyaret

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulunarak çalışmalarından bahsetti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulunarak çalışmalarından bahsetti.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas OSB Yönetim Kurulu üyeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek Akhisar ve Zeytin İhtisas OSB çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.


Akhisar ve Akhisar Zeytin, Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas OSB hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle Başkan Dutlulu ve Zeytin İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, OSB'nin Akhisar için çok önemli olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.