Akhisar kitap günleri başladı

28 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında eski belediye hizmet binası karşısındaki otopark alanı üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan kitap günleri çadırında 40 yayınevi ve 40 yazar eserlerini sergiliyor.

Akhisar Belediyesi Kitap Günleri'nin açılışına CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve birçok kitapsever katıldı.

Akhisar'da ilkleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimiz günden beri Akhisar'a sadece altyapı hizmetleri alanında değil sosyal ve kültürel anlamda da daha hareketli daha keyifli bir şehir haline getirmek için adımlar atıyoruz. Akhisar Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Kitap Günleri'nin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akhisarımızı kültürel ve sosyal alanda marka şehir haline getirmek ve halkımızın taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak, halkımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuyarak kendimizi geliştirmek amacıyla açılışını yaptığımız bu etkinliğin hayırlı olmasını diliyor ve herkesi birbirinden değerli yazarların yer alacağı etkinlik alanımıza bekliyorum. Unutmayın; Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz. Sağlıklı bir beden için nasıl spor yapıyorsak, sağlıklı bir zihin için de kitap okumalıyız. İnşallah önümüzdeki senelerde daha da iyiye giderek, daha fazla katılımla, daha keyifli, daha güzel günler yaşayacağız” dedi.

Akhisar 1. Kitap Günleri, duayen yazarlar ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katılacağı söyleşilere Akhisar ev sahipliği yapacak. Ayrıca 28 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Kitap Ruhu Özgürleştirir” etkinliği kapsamında da Suat ve Murat, Hababam Sınıfı oyuncuları, Gönül Erenler, Sunay Akın, İsmail Saymaz, Bilal Sami Gökdemir, Nehir Aydın Gökduman, Mine Sota, Saniye Bencik Kangal, Sunay Akın, Ataol Behramoğlu, Haluk Çetin ve Onur Konuğu Uğur Tuna söyleşiyle imza günü gerçekleştirecek.