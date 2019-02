Akhisar, kupada avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akhisarspor evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar bu skorla deplasmanda oynanacakları ikinci maç öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Maçtan dolayı çok mutluyum. Bu takımın ortaya koymuş olduğu futbol aslında puan tablosuna baktığınızda birilerine izletseniz herhalde bu takım UEFA kupasında veya ligde üst sıralara oynayan bir takım olarak görünmesi lazım. Yaşadığımız sakatlıklar ve şanssızlıklara rağmen takım bütünlüğümüz ve iştahımız çok iyiydi. Öz güvenimiz çok iyiydi. Maçın başından sonuna kadar üretkenliğimizi devam ettirdik. Bu maçın diğer maçlara göre farkı pozisyonlarımızı neticelendirdik. Gol eksik kalmıştı. Oyun vardı, skor yoktu. Kaçan birkaç tane de pozisyonumuz vardı” dedi.

"Çok canımız yandı"

Gazetecilerin, maçta Akhisarspor'un gol olarak değerlendirilmeyen Sissoko'nun pozisyonda topun çizgiden geçtiğini ve gol olduğunu belirtmesi üzerine konuşan Arslan, “Topun tamamı geçtiyse o zaman haftalardır süren bu VAR'da bile hata yapabiliyorsak tebrik etmek lazım. İnsanoğlu bilgisayardan daha üst bir şey şu ana kadar icat edemedi. Bunu da kullanamıyorsak, kullanıcıların dikkat etmesi lazım. Çok canımız yandı. Daha önceki haftalarda bizim aleyhimize karar veren maalesef hakemlerimiz başka maçlarda aynı kararların arkasında durmadılar. Şimdi bunu duyunca üzüldüm” diye konuştu.

Önemli bir rakibe karşı kazandıklarını vurgulayan Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“3-0 kazandık belki 4-0 olma şansı vardı. O zaman belki turu burada geçme şansı elde edebilirdik. 3-1 olunca orada Allah korusun 2-0'a turu bırakıyoruz. Onu iyi hesap etmemiz gerekiyor. Çok sevinebileceğimiz bir maçtan sonra Lopes şimdi ameliyata giriyor. Güray Vural'ın yan bağlarında sorun oluştu. Yarın MR'a girecek. Maça sevindim ama iki sakatlık yaşamamız beni çok üzdü. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Burada bizi desteklemeleri çok önemli”

"Beşiktaş, Riza ve Başakşehir maçlarında oyun üstünlüğümüz vardı"

Lig ve kupa maçları arasındaki performans farkının sebebini sormaları üzerine konuşan Arslan, “Beşiktaş, Rize ve Başakşehir maçlarında oyun üstünlüğümüz vardı. Orada da 33 tane orta gelmişti ceza sahası içerisine. 9 tane kaleyi bulan şut vardı. Sadece biz içeriye atamamıştık. Bugün biraz daha skor olması golcüler adına bizi sevindirdi. Bizim eksiğimiz goldü. Maalesef defans hattında Lopes'in kendi yerinde oynamaması, stoperin kendi yerinde oynamaması gibi çaresizlikler bizi zor durumda bıraktı. Yoksa takım lig başlasa ilk 5'e girecek durumda” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa cephesi

Kendileri için çok zor bir gece olduğunu belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Akhisar son derce istekli bir maç ortaya koydu. Kupa psikolojisi son derece iyi olan bir rakiple oynadık. Akhisar bizim için her zaman güçlü ve değerli bir rakip oldu. Kendi performansını çok zorladı. Biz de bireysel hatalardan goller yedik. Bunun yansımaları çok kolay telafi edilmiyor oyun içerisinde. Neticesinde iki ayaklı maçların en önemli özelliklerinin bir tanesi de dışarıda bulacağız gol ve ya gollerdir. Son anlarda bulduğumuz gol, 3-0'lık skoru bizde bir nebze olsun azalttı. Belki ilk yarıdan gelen çok rahat gol atma çok pozisyona girme özelliğimizi ikinci yarıda biraz zorlayarak bulmaya çalışıyoruz. Neticede futbolcuların neler yapabileceğini defalarca yaşamış bir insanız. İlk yarıdan biraz farklı görüntümüz, üretmede veya sonuca gitmekte zorluk yaşıyoruz. İlk yarıda da goller yiyorduk. Bu akşam yediğimiz gollerde keza öyle. Onun dışında ikinci ayağı olan bir maçı oynayacağız. İkinci maç da son derece zorlu geçecek. Akhisar bizim için her zaman değerli bir takım. Zorlu bir rövanş bizi bekliyor. Bu değerli rakip geçen sene bu kupayı kazanan takım. Onun için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Belki ligdeki konumu biraz sıkıntılı ama Akhisar bu yolda başarılarını ortaya koymuş bir takım. Her türlü sonuca açık bir rövanş olacak” dedi.

"Diagne önemli bir köşe taşıydı"

Gol yollarındaki sıkıntılarının Diagne'nin transferinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönündeki soruya yanıt veren Denizli, “Bunların hepsi olasılıkların içerisinde. Diagne önemli bir köşe taşıydı. Hücumda etkili bir futbolcuydu. Onun performansı çevresini de etkiliyordu. Çok kolay değil böyle 3-5 haftada bu yerleşik düzeni yeni futbolcularımızla değiştirmek. Bir anda aynı çizgiye ulaşmak kolay bir şey değil. O bakımdan bunu telafi etmek mecburiyetindeyiz. İkinci yarının bazı bölümlerinde ortaya koyduğumuz oyun bizim adımıza ümit vericiydi. Skor olarak üzüldük ama neticede neler yapabileceğimizi bir nebze olsun gösterebildik. Tek olumlu tarafımız buydu” diye konuştu.